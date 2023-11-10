Глава Remedy назвал запуск Alan Wake 2 «успешным»

Глава Remedy Теро Виртала в новом объявлении о перестановках в компании упомянул про «успешный» запуск Alan Wake 2.

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Дополнительных деталей руководитель не огласил — ранее он отмечал положительные оценки новинки со стороны критиков и игроков. Данных о продажах триллера так пока и не появилось.

Что касается перестановок, то компания разделила роль главного специалиста по продуктам и технологиям на «две части». Изначально позицию занимал председатель совета директоров Remedy Маркус Мяки, однако теперь он будет отвечать именно за продукцию. Технологиями (игровым движком Northlight) займётся Мика Вехкала, который выступал директором по технологиям в фирме с 2019 года.

Для самой Alan Wake 2 готовят ещё два сюжетных дополнения, первое из которых выйдет весной 2024 года. А ещё недавно авторы рассказали, что хотели вырезать одну из ярких сцен игры во время разработки.