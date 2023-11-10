Читеров в Warzone теперь наказывают прямо во время полета на парашюте

Разработчики Call of Duty: Warzone из студии Activision опубликовали новое обращение к читерам. В нём авторы заявили, что теперь будут обрезать стропы парашюта нечестным игрокам прямо во время полёта. Новая функция античит-системы получила название Splat.

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Однако этим всё не ограничивается. Вдобавок к этому, если читер выдаст себя в середине матча, то игра запустит его в воздух на огромную высоту. После этого недобросовестный пользователь гарантировано умрёт от падения.