Фанатский ремейк Resident Evil на UE5 обзавелся геймплейным трейлером

Команда авторов YouTube-канала RE Biohazard представила свежий геймплейный трейлер своего фанатского ремейка Resident Evil на движке Unreal Engine 5.

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В самом ролике можно увидеть ряд обновлённых заставок из игры, а затем авторы как раз показывают геймплейные кадры собственного творения. При этом в видео можно оценить не только новый вид классических зомби, но и Охотника с огромной змеей.

Точной даты релиза у ремейка пока что нет — авторы призвали зрителей к «терпению», которое понадобится им в ближайшие месяцы. При этом, судя по обращению создателей, новинка может обзавестись демоверсией.

Большая часть зрителей осталась чрезвычайно довольна увиденным результатом, похвалив авторов за труд и качество проекта. Остаётся надеяться, что новинку не постигнет судьба закрытого ремейка Resident Evil Code: Veronica.

Ранее Capcom уже отмечала, что фанатов могут ждать новые официальные ремейки разных частей серии. Кроме того, компания недавно похвасталась огромными продажами Resident Evil в «платиновом» списке.