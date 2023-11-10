В Honkai: Star Rail раздают Звездный нефрит в честь успешного запуска на PS5

10 ноября разработчики Honkai: Star Rail из HoYoverse заявили, что количество игроков на PS5 перевалило за один миллион человек. Напомним, тайтл вышел на консоли от Sony месяц назад.

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Разработчики решили отблагодарить геймеров раздачей Звёздного нефрита. Получить 200 единиц внутриигровой валюты фанаты смогут в период с 24 ноября по 27 декабря.

Также авторы заявили, что если число комментариев к специальному посту на их сайте доберётся до отметки в 10 тысяч, то они подарят ещё больше Звёздного нефрита — это необходимо успеть сделать до 17 ноября.