В Honkai: Star Rail раздают Звездный нефрит в честь успешного запуска на PS5

В Honkai: Star Rail раздают Звёздный нефрит в честь успешного запуска на PS5
10 ноября разработчики Honkai: Star Rail из HoYoverse заявили, что количество игроков на PS5 перевалило за один миллион человек. Напомним, тайтл вышел на консоли от Sony месяц назад.
Разработчики решили отблагодарить геймеров раздачей Звёздного нефрита. Получить 200 единиц внутриигровой валюты фанаты смогут в период с 24 ноября по 27 декабря.
Также авторы заявили, что если число комментариев к специальному посту на их сайте доберётся до отметки в 10 тысяч, то они подарят ещё больше Звёздного нефрита — это необходимо успеть сделать до 17 ноября.
Honkai: Star Rail — новая бесплатная игра от HoYoverse в жанре JRPG. Разработчики использовали ряд механик, систему монетизации и стилистики из Genshin Impact, хотя боевая система и изучение игрового мира в новом проекте сильно отличаются от предшественницы.