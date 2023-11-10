В Unity ожидают грядущую волну увольнений

В отчёте за третий квартал финансового года компания Unityсообщила, что скоро ей наверняка придётся провести волну увольнений.

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Подобный ход станет частью общей инициативы по сокращению расходов. Сейчас в фирме проводят внутренний анализ, чтобы выделить самые ценные активы и сделать своё портфолио более «сфокусированным».

Сокращения ожидают в четвёртом квартале — тогда же компания прекратит поддержку каких-то предложений по своей продукции, хотя конкретных деталей пока нет. Изменения должны завершить до конца первого квартала финансового 2024 года.

Вероятно, что подобные меры продиктованы и проблемами Unity, которые возникли из-за скандальной смены политики фирмы по оплате установок игр на их движке.

Решение Unity вызывало волну возмущений и бойкоты в индустрии, а компании пришлось отозвать решение и принести извинения перед сообществом.