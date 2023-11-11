Свежие игры для Android и iOS

Рынок мобильных игр не дремлет даже тогда, когда на рынке консольных или компьютерных проектов наступает сравнительное затишье. Портал pocketgamer.com подготовил подборку свежих игр для Android и iOS.

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Metria

Яркая экшен-RPG от создателей Iruna Online порадует потрясающей графикой, стильной анимацией и боевой системой в реальном времени. Metria предлагает игрокам собрать команду из трех персонажей и отправиться на поиски приключений в фэнтезийном мире. Сейчас разработчики отмечают запуск проекта, поэтому игроки могут получить бесплатные бонусы.

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Astrune Academy

Новая freemium RPG от KEMCO. В Astrune Academy игроки смогут познать мир магии глазами начинающих девочек-волшебниц, которым предстоит не только посещать уроки, но и оттачивать свои навыки в сражениях.

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Phantom Blade: Executioners

Phantom Blade: Executioners — приключенческий экшен в стиле, который сами авторы называют «кунг-фу панк». Мир, вдохновленный китайскими произведениями уся, находится на пороге катастрофы: мастера кунг-фу добиваются немыслимой мощи, после чего сходят с ума и терроризируют всех вокруг. Игроку предстоит создать собственный стиль кунг-фу и одолеть их, прежде чем будет слишком поздно.

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Tiny Connections

Tiny Connections — расслабляющая головоломка, которая, как можно догадаться по названию, посвящена прокладке всяческих инфраструктур. Линий электропередач, водопроводов и так далее. Игроку необходимо не только организовать сети, но и позаботиться о том, чтобы жители маленького мира ни в чем не нуждались.

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Warcraft Rumble

Наконец, однозначно самый крупный мобильный релиз недели — Warcraft Rumble. Динамичная стратегия, где игроки могут собрать армию из любимых юнитов и героев вселенной Warcraft, после чего отправиться покорять подземелья, миссии и битвы против других игроков. Первый сезон игры будет посвящен единственной и неповторимой Сильване.