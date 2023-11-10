Главу Google вызвали в суд из-за иска создателей Fortnite

Сундар Пичаи (Sundar Pichai), генеральный директор Google, выступит в качестве свидетеля в судебном процессе Epic Games против технологического гиганта.

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Epic обвиняет Google Play в незаконной монополии. Просьба Google о предоставлении трибуны в зале суда во вторник свидетельствует о том, что Пичаи, скорее всего, будет выступать сидя, как и в предыдущем случае из-за проблем со спиной.

Показания генерального директора крайне важны, учитывая его влиятельную роль в принятии решений в Google.