Пять бесплатных игр на выходные, которые надо забрать прямо сейчас, ноябрь 2023

Игровая индустрия плавно переходит в состояние предновогоднего затишья: следующая волна крупных релизов состоится уже ближе к январю. А пока вы думаете, во что бы поиграть, мы подготовили традиционную подборку бесплатных игр на выходные.

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В Epic Games Store сейчас раздают Golden Light: сюрреалистический инди-хоррор от российских разработчиков, где игроку предстоит погрузиться в мясной ад, чтобы спасти свою возлюбленную. Поклонники эксцентричных механик и необычных творческих решений гарантированно оценят жуткий сюр. Golden Light можно бесплатно добавить в библиотеку до 16 ноября.

EGS

На бесплатные выходные в Steam вышла Isonzo — многопользовательский шутер в сеттинге Первой мировой, посвященный событиям Итальянского фронта. Масштабные битвы в Альпах, сражения за реку Изонцо, штурмы крепостей и мелких городов: иными словами, события, которые почти не появлялись в играх. По механикам Isonzo ближе всего к Battlefield 1 — попробовать игру можно до 13 ноября.

Steam

I Wanna Maker — игра-конструктор для сборки садистски сложных уровней, вдохновленная фанатскими проектами по мотивам культовой I Wanna Be The Guy. Если вам казалось, что оригинальная игра недостаточно сложна, то теперь вы можете создать собственный уровень от и до, в том числе прописав скрипты и визуальное оформление. А если вы не в настроении творить, то можно просто проходить чужие уровни, выбрав самые интересные из каталога.

Steam

В ранний доступ Steam также вышла Grapples Galore: динамичный соревновательный шутер, где основные механики — это ragdoll-физика и крюки-кошки. Игрокам предстоит летать среди небоскребов, перестреливаться на движущихся поездах и хватать друг друга цепкими крюками, что не так то просто при своевольной физике.

Steam

Наконец, Blood Orange — мрачный хоррор об исследовательнице, которая приехала на Амазонку в поисках редких дельфинов… Но обнаружила на дне реки таинственные руины, которые не сулят ничего хорошего. Поклонникам Лавкрафта и «Сердца тьмы» рекомендуется.