Перекупщики в России продают PlayStation Portal в два раза дороже

В России уже появилась возможность оформить предзаказ на новую игровую консоль от Sony PlayStation Portal, но с существенной наценкой. Об этом пишет газета «Известия».

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Портативная приставка, предназначенная для того, чтобы удаленно запускать игры на PlayStation 5 и играть в них через интернет, должна официально поступить в продажу 15 ноября.

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При этом на «Авито» ее уже можно приобрести за сумму от 35 тыс. до 42 тыс. рублей, в то время как в США стоимость предзаказа начинается от $199 (18 тыс. рублей), а в Европе — от €199 (19,5 тыс. рублей).

Продавцы, с которыми связались журналисты, заявили, что готовы продать гаджет по 100%-й предоплате и привезут товар из США через несколько дней после старта продаж. После запроса «Известий» в «Авито» заблокировали все подобные объявления, объяснив, что «запрещено продавать товары, которые пока не существуют нигде в мире».

Также предзаказ на новую приставку Sony предлагают оформить некоторые интернет-магазины и платформа SDEK.Shopping. На сайте этой компании стоимость гаджета составляет 28 тыс. рублей, срок доставки из ОАЭ — от 14 дней.

При этом порталы об играх сообщают о большом спросе на новые устройства. В частности, в Японии и США все приставки из первой партии уже раскуплены, аналогичная ситуация наблюдается и в России.

Напомним, что весной 2022 года стало известно о приостановке представителем подразделения видеоигр Sony всех поставок консолей и программного обеспечения в Россию. Кроме того, доступ для российских пользователей решил закрыть PlayStation Store. К введению для игроков из РФ ограничений возможности напрямую оформить подписку Game Pass, необходимую для Xbox, прибегла и Microsoft.