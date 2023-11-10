Появились первые оценки игроков новой Call of Duty в Steam

Появились первые оценки игроков новой Call of Duty Modern Warfare 3 в Steam
В Steam появились первые пользовательские оценки новой Call of Duty: Modern Warfare III (2023), которая уже доступна на PC, PlayStation и Xbox. В настоящее время на игру написано 202 обзора, из которых только 42% — положительные.
Многих игроков очень разочаровали сюжетная кампания Modern Warfare 3, на прохождение которой, напомним, уходит меньше 4 часов, зомби-режим, который назвали ленивой копией DMZ, и, конечно же, неоправданная цена в 70 долларов и выше за получаемый контент на релизе. Некоторые пользователи также пожаловались на вылеты из игры.
Авторы положительных обзоров по большей части хвалят мультиплеерный режим, называя его лучшим в серии со времён Call of Duty: Black Ops 3.
А мы напомним, что критики также устроили Modern Warfare 3 довольно холодный приём: на OpenCritic у игры 53 балла из 100 и всего 10 рекомендаций.