Появились первые оценки игроков новой Call of Duty в Steam

В Steam появились первые пользовательские оценки новой Call of Duty: Modern Warfare III (2023), которая уже доступна на PC, PlayStation и Xbox. В настоящее время на игру написано 202 обзора, из которых только 42% — положительные.

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Многих игроков очень разочаровали сюжетная кампания Modern Warfare 3, на прохождение которой, напомним, уходит меньше 4 часов, зомби-режим, который назвали ленивой копией DMZ, и, конечно же, неоправданная цена в 70 долларов и выше за получаемый контент на релизе. Некоторые пользователи также пожаловались на вылеты из игры.

Авторы положительных обзоров по большей части хвалят мультиплеерный режим, называя его лучшим в серии со времён Call of Duty: Black Ops 3.