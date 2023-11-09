Новый баг в Diablo 4 вызвал возмущение у игроков

Очередное обновление Diablo 4 навлекло на себя гнев игроков. Причиной стал крайне неприятный баг, испортивший многим игру. В рамках второго сезона детища Blizard у геймеров появилась возможность собирать кровь с убитых вампиров, чтобы тратить ее на экипировку и кровавую магию. Собственно, это была одна из ключевых механик сезона.

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Но после обновления 1.2.2 многие игроки столкнулись стем, что не могут забрать себе столь важную алую жидкость, как бы они не старались. Некоторым особо упорным геймерам все же удается собрать немного крови через «шаманские танцы с бубном», но все согласны — это не должно быть выходом.