В Epic Games Store будут раздавать стратегию про постапокалипсис

На следующей неделе, с 16 по 24 ноября, в цифровом магазине Epic Games Store будут бесплатно раздавать градостроительный симулятор про постапокалипсис, а также RPG с мультяшной графикой.

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Surviving the Aftermath

Игроку предстоит основать колонию и обеспечить ее выживание в условиях ограниченных ресурсов постапокалиптического мира будущего, который генерируется процедурно.

Earthlock

Пошаговая фэнтезийная RPG о приключениях исследователя пустынь по имени Амон и его друзей. Игроку будет доступен уникальный набор адаптируемых персонажей с их неповторимыми личностями и путями развития.