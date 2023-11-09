В Epic Games Store будут раздавать стратегию про постапокалипсис и еще 1 игру
На следующей неделе, с 16 по 24 ноября, в цифровом магазине Epic Games Store будут бесплатно раздавать градостроительный симулятор про постапокалипсис, а также RPG с мультяшной графикой.
Surviving the Aftermath
Игроку предстоит основать колонию и обеспечить ее выживание в условиях ограниченных ресурсов постапокалиптического мира будущего, который генерируется процедурно.
Earthlock
Пошаговая фэнтезийная RPG о приключениях исследователя пустынь по имени Амон и его друзей. Игроку будет доступен уникальный набор адаптируемых персонажей с их неповторимыми личностями и путями развития.
С 9 по 16 ноября в Epic Games Store можно бесплатно забрать безумный хоррор с элементами рогалика.