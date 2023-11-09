Раскрыты финальные системные требования якутской The Day Before

Российские разработчики из студии Fntastic опубликовали новые системные требования шутера The Day Before. Они серьёзно отличаются от предоставленной информации в январе: теперь для запуска понадобится компьютер с процессором Intel Core i5-8400 и видеокартой не слабее NVIDIA GeForce GTX 1060.