В честь годовщины God of War Ragnarok авторы поделились статистикой игры

На днях God of War Ragnarok исполнился ровно год. В честь этого разработчики игры из студии Sony Santa Monica показали не только забавный ролик с багами, но и поделились занятной статистикой.

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Благодаря ей стало известно, что геймеры более 1,5 млн минут гладили Спеки и Сванну и победили королеву валькирий более 2,6 млн раз.

Sony

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