Почему Cities: Skylines 2 так тормозит?

Релиз Cities: Skylines 2 продолжил череду крупнобюджетных релизов, которые обернулись скандалами. Сначала разработчики предупредили игроков о том, что игра будет работать в 30 fps даже на мощных машинах, но на релизе производительность оказалась значительно хуже. Портал PC Gamer разобрался, почему долгожданный градостроительный симулятор разочаровал фанатов.

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Студия Colossal Order еще до выхода Cities: Skylines 2 предупредила геймеров насчет производительности игры — по словам самих разработчиков, они не достигли того «бенчмарка, на который рассчитывали». И они не соврали. На релизе единственным способом получить хоть сколько-то вменяемый фремрейт было снижение большинства графических настроек в ноль. Первый патч немного облегчил проблему, но игры подобного рода в принципе не должны так сильно зависеть от видеокарты.

Steam

Однако фанаты Cities: Skylines уже разобрались в причинах плачевной производительности. Программист Пааво Хухтала опубликовал в своем блоге подробный технический анализ игры, суть которого сводится к одной простой истине: Cities: Skylines 2 использует слишком много полигонов.

Разберемся на конкретных примерах. На ваш взгляд, 25 000 вершин — это много или мало для модели бельевой веревки? Если вам нужен контекст, модели одежды в Cyberpunk 2077 порой бывают абсурдно тяжелыми: в игре можно найти модели, которые используют вплоть до 29 500 вершин. Но важно понимать, что полигоны, по сути, треугольники, и они делят углы, когда разработчики «сшивают» их вместе. Поэтому на самом деле число вершин может быть довольно низким — например, 8 000.

Steam

Движок Cities: Skylines 2 же совершает почти 7 000 команд отрисовки и 10 000 обращений через DirectX в одном кадре анимации. Сами по себе эти числа ни о чем не говорят вне контекста, но и без него они выглядят слишком большими. Случайная сцена городской жизни в Cyberpunk 2077 создает менее 10 000 обращений к API для прорисовки кадра. Да, сравнивать две игры совершенно разных жанров не совсем корректно, т.к. градостроительный симулятор гарантированно будет рендерить гораздо больше моделей, но тем не менее.

Обычно такое количество запросов сделало бы игру сильно зависимой от CPU, но Cities: Skylines 2 выбивается из этой закономерности. Дело в том, что многие из высокополигональных моделей не имеют облегченных версий, построенных из меньшего числа полигонов. Они часто используются в играх для прорисовки объектов, когда те находятся далеко от камеры. Незачем постоянно сохранять максимальный уровень детализации, если игрок не сможет его увидеть.

Steam

Помните модель одежды из Cyberpunk 2077? Облегченная модель той же куртки состоит всего из пары полигонов — и вы вообще не заметите разницы, т.к. на нужном расстоянии она выглядит как кучка пикселей. Разработчики Cities: Skylines 2 уже признали, что этот технический нюанс создает проблемы с производительностью, но при этом настаивают, что использование высокополигональных моделей «станет актуальным в будущем».