Авторы God of War: Ragnarok поздравили игроков с годовщиной роликом о багах

Сегодня God of War: Ragnarok исполнился год — игра вышла 9 ноября 2022 года на PlayStation 4 и 5, так и оставшись консольным эксклюзивом. В честь годовщины разработчики из студии Santa Monica поделились свежим роликом. В нём показывают самые интересные и забавные баги, которые удалось отыскать во время создания игры.

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Например, в одном из моментов голова Атрея застыла на месте. Парень прыгал и уворачивался, не меняя положения головы и смотря в одну точку. А однажды Кратосу, судя по всему, приснился страшный сон — бог войны выпучил глаза и крутил ими во все стороны.