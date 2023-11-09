Продюсер System Shock заявил о спасении игры «от гибели» во время разработки

Уоррен Спектор и Пол Нейрат, ключевые члены команды разработчиков оригинальной System Shock, дали интервью о разработке игры и её наследии. Она считается первооткрывателем жанра иммерсивных симуляторов, а влияние System Shock заметно в BioShock и других играх по сей день.

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Спектор рассказал, что задумка игры принадлежит программисту Дагу Чёрчу. Они обсуждали, как им наскучили фэнтезийные игры, а Даг принёс идею, которая была доработана Уорреном и стала System Shock. Однако своим главным вкладом в игру Спектор считает то, что много раз спасал её от гибели и не давал заморозить разработку.

Пол Нейрат говорит, что целью при разработке было дать настоящую трёхмерную свободу (в Doom, например, игрок не мог смотреть под каким угодно углом) и обеспечить глубокое погружение. Также было необходимо смешать разные жанры, поэтому получилось сочетание из ролевых элементов, сражений и геймплея в реальном времени.

Во время разработки Спектор как злился из-за трудностей, так и восхищался итоговым результатом. В пример он привёл движущееся звёздное небо, которое добавили перед тестированием бета-версии — разработчик был в ярости от неожиданного нововведения, но при этом исполнил свой «счастливый танец», видя качество игры и стремления команды.