Star Wars: Hunters опять отложили

Zynga в очередной раз отложила Star Wars Hunters для смартфонов и Nintendo Switch
Star Wars: Hunters в очередной раз отложили. Изначально Zynga планировала релиз в 2021 году на смартфонах и Nintendo Switch, но несколько раз выход откладывался. Теперь игра ожидается в 2024 году.
Для Zynga решение оказалось трудным, но компания не стала уточнять причины для переноса. Зато разработчики заявили, что хотят предоставить игрокам лучший опыт, а также поблагодарили пользователей, которые опробовали игру во время мягкого запуска в ограниченном числе стран.
В Star Wars: Hunters игроки смогут опробовать себя в роли различных инопланетян из вселенной «Звёздных войн». У каждого из них будут уникальные способности и оружие, а сражаться придётся в команда из четырёх человек.