Star Wars: Hunters опять отложили

Star Wars: Hunters в очередной раз отложили. Изначально Zynga планировала релиз в 2021 году на смартфонах и Nintendo Switch, но несколько раз выход откладывался. Теперь игра ожидается в 2024 году.

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Для Zynga решение оказалось трудным, но компания не стала уточнять причины для переноса. Зато разработчики заявили, что хотят предоставить игрокам лучший опыт, а также поблагодарили пользователей, которые опробовали игру во время мягкого запуска в ограниченном числе стран.