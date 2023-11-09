В файлах Hearthstone обнаружили упоминание Steam

Датамайнеры обнаружили в файлах Hearthstone намёки на релиз игры в Steam.

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К примеру, в данных появилось описание ошибки, которая напрямую связана со Steam. Кроме того, упоминается сихронизация достижений со Steam, кнопка для переключения на платформу Valve и код, связанный с ценами Steam.

Заодно датамайнеры «выудили» и элемент интерфейса, который как раз может отвечать за синхронизацию аккаунтов Steam и Battle.net.

Когда может состояться релиз Hearthstone для Steam — непонятно, но, возможно, ждать этого фанатам долго не придётся.

В рамках недавнего BlizzCon 2023 компания Blizzard представила свежее обновление для игры под названием «Битва в Бесплодных Землях», которое посвящено тематике Дикого Запада. Релиз новинки намечен на 14 ноября.