В файлах Hearthstone обнаружили упоминание Steam
Датамайнеры обнаружили в файлах Hearthstone намёки на релиз игры в Steam.
К примеру, в данных появилось описание ошибки, которая напрямую связана со Steam. Кроме того, упоминается сихронизация достижений со Steam, кнопка для переключения на платформу Valve и код, связанный с ценами Steam.
Заодно датамайнеры «выудили» и элемент интерфейса, который как раз может отвечать за синхронизацию аккаунтов Steam и Battle.net.
Когда может состояться релиз Hearthstone для Steam — непонятно, но, возможно, ждать этого фанатам долго не придётся.
В рамках недавнего BlizzCon 2023 компания Blizzard представила свежее обновление для игры под названием «Битва в Бесплодных Землях», которое посвящено тематике Дикого Запада. Релиз новинки намечен на 14 ноября.
Само расширение добавит в игру 145 новых карт и другой контент, а в следующем году в Hearthstone появится режим «Поля боя».