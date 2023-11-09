Blizzard подтвердила планы по закрытию Overwatch League

Blizzard в новом обращении к СМИ подтвердила свои планы о завершении киберспортивной Overwatch League.

© Скриншот

Компания собирается развивать данный сегмент в неком новом направлении. Деталей о киберспортивном будущем серии, правда, пока не раскрыли — о них пообещали поведать позже.

Свои сомнения в грядущих успехах спортивных лиг по Overwatch и Call of Duty компания выражала ещё в мае в рамках очередного квартального отчёта. Главной проблемой была высокая стоимость слотов для команд (порядка 20 млн долларов) и малый уровень прибыли в целом. Так, выручка Overwatch League составляла менее 1% от общей выручки Activision Blizzard.

Кроме того, в январе 2023 года команды Overwatch League подали коллективный иск на компанию из-за отсутствия высоких доходов.

Ранее Blizzard упоминала, что собирается развивать киберспортивные инициативы по Overwatch 2 и в 2024 году, но как именно они будут выглядеть в итоге — непонятно.