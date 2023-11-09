Инсайдер раскрыл больше подробностей о «японской» Assassins Creed Red

Известный инсайдер j0nathan опубликовал свежий ролик по Assassin’s Creed Red, в котором поделился большим количеством возможных подробностей об игре. Другой известный журналист и инсайдер Том Хендерсон отметил, что многим из сказанного он сам делился в прошлых материалах. Что касается новой информации, то он может многое подтвердить.

Не так давно один из авторов серии Assassin’s Creed поделился изображением с возможной героиней Red. По слухам, проект должен выйти осенью 2024 года, но его могут перенести и на 2025 год. Кроме того, Ubisoft может перенести «современные» события Assassins Creed Red в будущее.