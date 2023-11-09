Инсайдер раскрыл больше подробностей о «японской» Assassins Creed Red
Известный инсайдер j0nathan опубликовал свежий ролик по Assassin’s Creed Red, в котором поделился большим количеством возможных подробностей об игре. Другой известный журналист и инсайдер Том Хендерсон отметил, что многим из сказанного он сам делился в прошлых материалах. Что касается новой информации, то он может многое подтвердить.
- В Assassin’s Creed Red будет меньше маркеров на карте.
- Сама карта будет больше, чем в Assassin’s Creed Valhalla , но меньше, чем в Assassin’s Creed Origins.
- Что до визуальной части, то в этом плане Red должна быть лучше, чем прошлые части серии, но похуже, чем другая грядущая новинка Ubisoft — Star Wars Outlaws.
- В игре будет крюк-кошка (абордажная кошка), как в Sekiro: Shadows Die Twice и Ghost of Tsushima.
- Персонаж сможет ползать по земле на животе и вставать в разные стойки.
- Стелс также будет значительно лучше, включая возможность избавляться от освещения и укрываться во тьме.
- NPC смогут лучше защитить себя.
- Игрок сможет «вербовать» определенных врагов в качестве шпионов.
- В арсенале Наои, женщины-протагониста, можно найти кунай, дымовые бомбы, сюрикены и колокольчики. Второй протагонист, Ясукэ, напомним, может быть основан на настоящем самурае.
Не так давно один из авторов серии Assassin’s Creed поделился изображением с возможной героиней Red. По слухам, проект должен выйти осенью 2024 года, но его могут перенести и на 2025 год. Кроме того, Ubisoft может перенести «современные» события Assassins Creed Red в будущее.