Продажи PS5 достигли 46,6 млн единиц, число пользователей PSN растет

Sony опубликовала финансовый отчёт за квартал, который закончился 30 сентября. Помимо информации о продажах «Человека-паука 2», стало известно, сколько по всему миру продано PS5.

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Согласно данным, продажи PS5 достигли 46,6 млн консолей. За прошедший квартал (с июля по сентябрь) поставки PS5 достигли 4,9 млн штук.

Sony сообщила, что к марту 2026 году планирует выпустить в два раза меньше игр-сервисов — не 12, а 6. Компания говорила ранее, что хочет сделать акцент на одиночных ААА-тайтлах.

Другие данные из отчёта Число активных пользователей PSN составляет 107 млн человек. Это на 5 млн больше, чем за третий квартал 2022 года

Для PS4 и PS5 было продано 67,7 млн игр. Из общей суммы 67% было куплено в цифре, а остальное — в дисках

PS5 продаётся чуть медленнее PS4