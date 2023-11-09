Warner Bros. поделилась финансовым отчётом, в котором рассказала, что продажи Mortal Kombat 1 превысили 3 млн копий с момента релиза игры.

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Точных данных о продажах прошлых частей нет, но, учитывая, что тираж Mortal Kombat 11 превысил 2 млн копий за первые несколько недель, можно предположить, что новая часть серии показывает примерно такие же результаты.

Mortal Kombat 1 — новая часть популярной файтинг-франшизы, которая как бы выступила её мягким перезапуском. Игра получила в целом неплохие оценки от критиков и аудитории.