Для Starfield вышла бета-версия патча со множеством изменений
8 ноября разработчики Starfield из Bethesda выпустили для игры бета-версию крупного патча со множеством изменений. На данный момент скачать апдейт можно только в Steam.
Коротко о главном
- Улучшена общая производительность
- На ПК добавили поддержку технологии масштабирования изображения DLSS
- Улучшена механика стелса — врагам теперь сложнее заметить игрока
- Добавлена горячая клавиша, чтобы персонаж мог быстро съесть пищу или выпить напиток
- Улучшен внешний вид глаз прохожих
Ознакомиться с полным списком изменений можно на официальном сайте Bethesda.
Релиз Starfield состоялся 6 сентября на ПК, Xbox Series и в сервисе Game Pass. Проект получил положительные оценки от критиков, однако рейтинг игры в Steam продолжает падать и сейчас составляет всего 70%.
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