Для Starfield вышла бета-версия патча со множеством изменений

8 ноября разработчики Starfield из Bethesda выпустили для игры бета-версию крупного патча со множеством изменений. На данный момент скачать апдейт можно только в Steam.

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Коротко о главном Улучшена общая производительность

На ПК добавили поддержку технологии масштабирования изображения DLSS

Улучшена механика стелса — врагам теперь сложнее заметить игрока

Добавлена горячая клавиша, чтобы персонаж мог быстро съесть пищу или выпить напиток

Улучшен внешний вид глаз прохожих

Ознакомиться с полным списком изменений можно на официальном сайте Bethesda.