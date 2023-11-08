Авторы Tintin Reporter: Cigars of the Pharaoh признались в плохом качестве игры

На PC, PlayStaton, Xbox и Nintendo Switch состоялся релиз Tintin Reporter: Cigars of the Pharaoh — продолжения приключенческой серии о героях карикатуриста Эрже. Однако игроки встретили новинку без восторга, а в низком качестве итоговой версии признались даже разработчики из Pendulo Studios.

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Они сообщили, что игроки на релизе не смогут насладиться Cigars of the Pharaoh так, как это было задумано изначально — исправления ошибок и технических проблем прибудут в патчах в ближайшие недели. При этом в студии отметили, что новинка стала их самым амбициозным проектом, благодаря которому разработчики хотят отдать дать уважения первоисточнику.

Тем временем пользовательские обзоры Tintin Reporter: Cigars of the Pharaoh в Steam оказались «смешанными» — лишь 61% из 21 оценки являются положительными. Игроки жалуются на высокую цену (2386 pублей) и множество ошибок, включая невозможность двигаться или отсутствие необходимых подсказок. Стабильные 60 FPS не смогла обеспечить даже видеокарта GeForce RTX 3090.