Blizzard показала ролик Diablo 4 с живыми актерами в честь «Сезона крови»

Blizzard поделилась свежим роликом Diablo IV в честь «Сезона крови», который стартовал в прошлом месяце. В видео приняли участие живые актёры: некая бабушка рассказала об опасных существах, которые ждут шанса для нападения. Игроки должны дать отпор обидчикам.

Также Diablo 4 получила новый патч 1.2.2. В нём можно отметить ряд исправлений, чумные кольца и новый косметический набор «Правосудие отца» (Father’s Judgement Collection). Однако у пользователей оказалась претензия к новинке.

В коллекцию входят не только скины для каждого из игровых классов, но и маунт Люкс вместе с доспехами. Загвоздка в том, что получить его можно исключительно из набора, который оценили в 7800 единиц платины — около 65 долларов в пересчёте на реальные деньги. Игроки разочаровались в таком решении, а ранее Blizzard поступила схожим образом со скином Лилит в Overwatch 2.