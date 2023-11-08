Авторы песочницы Teardown показали трейлер аддона про Дикий Запад

Авторы песочницы Teardown показали трейлер сюжетного дополнения Time Campers. Оно отправит игроков на PC, PlayStation 5 и Xbox Series во времена Дикого запада уже 15 ноября. Тогда же и появятся консольные версии.

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Ролик демонстрирует основные новинки, вроде тематических локаций с салунами и степями, а также лошадь. Не обошлось и без эпичных моментов — игроки смогут устроить подрыв железнодорожного моста.

По сюжету, игроки стали пассажирами дома на колёсах, который может путешествовать во времени. Однако фургон сломался, а к решению проблемы придётся подойти творчески — воспользоваться инструментами времён Дикого запада на уровне с шахтёрским городком, железнодорожной станцией и пороховым заводом.