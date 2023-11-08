Илон Маск намерен разобраться, почему PlayStation и Xbox отказываются от X (ранее Twitter)

7 ноября Илон Маск заявил, что намерен разобраться, почему PlayStation и Xbox отказываются от интеграции с X (ранее Twitter). Дело в том, что до недавнего времени обе консоли позволяли игрокам публиковать сделанные скриншоты напрямую в соцсеть.

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Однако в апреле Microsoft отключила данную функцию, а на этой неделе Sony объявила, что в ближайшее время сделает то же самое. Официальная причина подобного решения не раскрывается.

Предполагается, что это может быть связано с радикальным изменением API (программного интерфейса) соцсети или нежеланием Sony платить X за его использование более высокую цену.