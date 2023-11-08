Критики уничтожили сюжетную кампанию Call of Duty: Modern Warfare 3

8 ноября журналисты опубликовали первые обзоры Call of Duty: Modern Warfare 3. В этот критики поиграли только сюжетную кампанию, без зомби и мультиплеера, и назвали её худшим одиночным режимом в истории Call of Duty.

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Так, на агрегаторе Opencritic средний рейтинг проекта составляет всего лишь 53 балла из 100. Журналисты ругают очень короткую продолжительность, простые уровни, состоящие во многом из локаций Warzone, скучный геймплей и незавершённую сюжетную линию.

При этом журналисты отмечают, что выпустят отдельные обзоры на мультиплеер и зомби-режимы или обновят текущую рецензию, повысив общую оценку игры. В целом критики не рекомендуют покупать Modern Warfare 3 только ради кампании, рекомендуя обратить внимание на сетевые режимы.