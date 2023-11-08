Глава Nintendo прокомментировал слухи о Switch 2 и раскрыл грядущие планы

Президент Nintendo Сюнтаро Фурукава опроверг слухи о демонстрациях Nintendo Switch 2 «за закрытыми дверьми» и рассказал о дальнейшей поддержке оригинальной консоли.

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По его словам, информация о показах Switch 2 на разных мероприятиях попросту не соответствует реальности. Заодно он отметил, что патент о разделяемом напополам устройстве не обязательно будет применяться для потенциальной консоли компании.

Пока Nintendo планирует и дальше поддерживать оригинальную Switch, не ограничивая себя «традиционным концептом жизненного цикла консоли». Компания продолжит выпускать для платформы новые игры и контент.

Кроме того, Фурукава упомянул, что число подписчиков Nintendo Switch Online к началу октября 2023 года перевалило за 38 млн человек.

Ранее в сети появился свежий финансовый отчёт фирмы, где она похвасталась продажами Switch и своих основных игровых серий. Продажи The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, к примеру, выросли до 19,5 млн копий.