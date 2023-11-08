В Game Informer раскрыли больше подробностей Avatar Frontiers of Pandora

Журналисты Game Informer посетили студию Massive Entertainment, где им удалось поиграть пару часов в Avatar: Frontiers of Pandora и узнать о ней больше новых подробностей. Результат визита опубликовали на 12-ти страницах свежего номера журнала, обложку которого украсили атмосферным артом грядущей новинки Ubisoft. Собрали самые главные детали (некоторые уже были известны):

© Ubisoft

Avatar: Frontiers of Pandora входит в канон фильмов «Аватар» Джеймса Кэмерона. Игроки побывают в новом регионе Пандоры под названием Западный Фронтир. Сюжет развернётся между двумя фильмами, но встреч с уже знакомыми героями не будет. Кстати, разработчики знают сюжет третьего «Аватара», что должно отразиться и на игре;

создание Frontiers of Pandora фактически началось ещё в 2012 году, но «зелёный свет» проекту дали только в 2014 году. На положительное решение студии Кэмерона Lightstorm повлияла демонстрация Tom Clancy’s The Division и движка Snowdrop;

в разработке Frontiers of Pandora использовались в том числе концепт-арты Lightstorm, которые не были реализованы в кинодилогии;

в Frontiers of Pandora игроки возьмут на себя роль наʼви, которого можно будет полностью кастомизировать. 15 лет назад героя похитила корпорация RDA. Освободившись, он понимает, что является чужаком на своей родине, поэтому пытается восстановить своё «я» и помочь трём кланам Западного Фронтира;

в мире Frontiers of Pandora действительно практически нет указателей и меток, помогающих в ориентации — в окружении приходится разбираться самостоятельно. Кроме того, в игре есть режим для большего погружения с отключением многих интерфейсных меток;

главный герой провёл среди людей долгие годы, поэтому, говоря об умениях, ему доступно «всё лучшее из двух миров»: он может использовать лук, автомат, гранатомёт и даже ракетную установку (иногда). А ещё в его арсенале будет устройство для взлома терминалов RDA — в форме мини-игры;

ещё одной мини-игрой в Frontiers of Pandora, как уже говорилось ранее, является сбор растений. Сообщается, что на качество урожая будут влиять самые разные факторы, в том числе время суток и погода;

собранные растения можно заносить в специальную базу, где будет отображаться вся необходимая информация. Данные о животных там тоже можно будет накапливать. Всё это важно, так как в некоторых дополнительных заданиях, например, придётся собирать только определённые ресурсы;

найденные ингредиенты будут уходить в том числе и на готовку еды;

в определённый момент игроки смогут получить своего икрана — это летающее ездовое существо позволит быстро передвигаться по миру. Однако сначала его нужно будет приручить, а это отдельный квест с паркуром и исследование окружения;

у икрана есть своё древо умений, среди которых возможности «делать бочку» и собирать рыбу. Икран останется с игроком навсегда — «потерять» своего питомца не получится;

журналист GI смог лично посетить три игровых региона, а Massive Entertainment показала ещё два, каждый из которых обещает быть «больше, чем вся карта обеих The Division»;

на каждой локации есть уникальные погодные условия и эффекты. Так. например, зона под названием Clouded Forest известна густым туманом.

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В Game Informer также добавили, что Frontiers of Pandora не кажется типичной игрой Ubisoft с открытым миром. А ещё сами разработчики подтвердили отсутствие «Новой игры+».