Для новой Mass Effect появились первые кадры

BioWare на День N7, это праздник для поклонников вселенной Mass Effect (N7 — 7 ноября), подготовила долгожданный подарок — короткий тизер следующей части серии, причём, судя по всему, с первыми реальными кадрами самой игры.

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Показанный геймплей — не окончательный. Представляет игру, которая ещё находится в разработке.

Видео доступно на YouTube-канале Mass Effect. Права на видео принадлежат Electronic Arts.

Ничего сверхнового не показали: в ролике неизвестная девушка в броне N7 куда-то идёт — нам детально показывают её экипировку, но личность не раскрывают. Многие предполагают, что это может быть Лиара из оригинальной трилогии — её уже показывали в первом тизере продолжения.