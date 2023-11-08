Полноценный анонс GTA VI состоится до 10 ноября

Компания Rockstar Games планирует представить Grand Theft Auto VI до конца текущей недели. Об этом сообщил журналист Bloomberg Джейсон Шрайер со ссылкой на свои источники.

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По словам Шрайера, анонс предстоящей игры состоится не позднее 10 ноября, а дебютный трейлер игры будет представлен в декабре в честь 25-летия студии.

GTA VI — это следующая часть популярной серии криминальной франшизы в открытом мире. Предыдущая часть, GTA V, вышла в 2013 году для Xbox 360 и PlayStation 3, после чего игра выпускалась на ПК и еще двух поколениях Xbox и PlayStation.

О деталях нового проекта Rockstar Games пока мало что известно. Студия в феврале 2022 года подтвердила, что новая часть GTA находится в разработке. Затем в сентябре в сеть утекли десятки роликов, отснятых тестировщиками ранней версии GTA VI. Благодаря тем видео были подтверждены слухи о двух главных героях — мужчине и женщине, а также о том, что действие игры развернется в Вайс Сити, вымышленном аналоге Майами.