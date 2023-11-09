Продажи игры «Человек-паук 2» достигли знаковой отметки

Sony в своём финансовом отчёте рассказала, что продажи «Человека-паука 2» превысили 5 млн копий всего за 11 дней после релиза. Игра показывает самые впечатляющие результаты за всю историю Sony.

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Напомним, за первые сутки продажи тайтла превысили 2,5 млн копий. Ожидается, что тираж игры ещё может значительно вырасти.

«Человек-паук 2» — продолжение тайтла 2018 года. В игре рассказывается о дальнейшей жизни Питера Паркера и Майлза Моралеза. Противостоять героям будет Веном и Крейвен-охотник. Ещё в игре появляются и другие известные злодеи. Проект получил высокие оценки от геймеров и критиков. Многие назвали «Человека-паука 2» лучшей супергеройской игрой в истории.