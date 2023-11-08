В Blizzard рассказали о новой части StarCraft

Компания Blizzard не перестанет развивать свои собственные франшизы после слияния с Microsoft. Об этом в интервью Bloomberg рассказал президент Blizzard Майк Ибарра.

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По словам Ибарра, одной из следующих игр студии может стать новая часть StarCarft. StarCarft – это серия стратегий в реальном времени в научно-фантастическом сеттинге. Глава Blizzard не исключает, что следующий проект во франшизе может оказаться игрой в другом жанре.

«Я не могу просто приказать: «Идите и создайте игру по StarCraft». Мне нужен человек, у которого есть видение такой игры и желание реализовать задумку. На такую команду я готов сделать ставку», – сказал Ибарра.