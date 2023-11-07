Игроки встретили The Invincible намного теплее критиков

Релизная версия фантастического приключения The Invincible (2023) по одноименному роману Станислава Лема уже доступна на РС и консолях. И, как показывают первые отзывы игроков, им она пришлась по душе намного больше, чем критикам.

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Обзоры игры, опубликованные незадолго до релиза, оказались в основном сдержанными. По версии Metacritic средний балл игры составил 70, а на Opencritic — 71 с 63% рекомендаций. Но при этом опубликовано достаточно хвалебных рецензий, и некоторые из них процитированы в релизном трейлере.

The Invincible стоило бы порекомендовать к обязательному прохождению всем любителям фантастических приключений хотя бы за то, что игра напоминает о прекрасной книге гениального фантаста — ставим джойстик на то, что многих потянет прочитать или перечитать «Непобедимого». Но игра успешно творит и собственную магию, проводя нас по пути, полному самых разных эмоций и чувств.

Steam-версия игры оказалась намного лучше встречена игроками. У The Invincible очень положительные отзывы, её рекомендует 93% покупателей.

Игрокам пришлось по душе то, как бережно творцы отнеслись к наследию Лема, они высоко оценивают «ламповый» ретрофутуристический дизайн, увлекательный сюжет, великолепную атмосферу и то, насколько красивой и разнообразной предстаёт в игре пустая мёртвая планета.