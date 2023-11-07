Продажи Final Fantasy превысили 185 млн копий

Square Enix поделилась финансовым отчётом за первое полугодие 2024 финансового года. Данные в нём актуальны на 30 сентября, а по ним можно сделать выводы об успехах компании и конкретных серий. Было продано 12,17 млн единиц товаров — это на 2,76 млн больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Чистые продажи составили 1,14 млрд долларов, что на 5% больше, чем за аналогичный период в прошлом финансовом году. При этом операционная прибыль упала на 33% — она составила 115,2 млн долларов. В сфере цифровых развлечений, которые выросли на 4%, помогли Final Fantasy XVI и Final Fantasy Pixel Remaster.

Всего же серия Final Fantasy за практически 36 лет существования была продана тиражом свыше 185 миллионов копий. В начале лета продажи превысили лишь 180 млн копий. Для сравнения, аналогичным тиражом обладает Grand Theft Auto V, а продажи Minecraft превысили 300 млн копий за практически 15 лет существования игры.