Capcom объявила дату релиза ремейка Resident Evil 4 на iPhone 15 Pro

Capcom объявила точную дату релиза ремейка Resident Evil 4 (2023) на iPhone, iPad и Mac — 20 декабря 2023 года. На игру можно оформить предзаказ в App Store, но также игроки смогут бесплатно опробовать ранний этап прохождения. Что касается цены, то в США она составила 60 долларов.

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Ремейк Resident Evil 4 будет доступен на iPhone 15 Pro и Pro Max, а также iPad и Mac с чипом M1 или выше. Игрокам потребуется 19,3 ГБ свободного места, а при желании можно докупить дополнение Separate Ways. Ранее порт для устройств Apple получила и Resident Evil Village.