Объявлено, будет ли в ремейке Silent Hill 2 предыстория Пирамидоголового

Konami опровергла информацию о том, что в Silent Hill 2 Remake якобы появится предыстория Пирамидоголового в неком геймплейно виде.

© Скриншот

Подобное упоминание возникло на странице игры на сайте Best Buy — но оказалось, что это была ошибка. Судя по всему, кто-то неправильно воспринял старую цитату дизайнера Масахиро Ито и поместил её в описание новинки.

В оригинале автор просто упоминал о возвращении монстра и его связи с главным героем, Джеймсом Сандерлендом. К тому же в прошлом создатели ремейка из Bloober Team упоминали, что хотят сохранить верность первоисточнику, а идея с Пирамидоголовым нарушала бы его концепцию.

Сам ремейк Silent Hill 2 разрабатывают для PC и PS5, причём фанатов могут ждать и новые версии других игр серии.