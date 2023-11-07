Объявлено, будет ли в ремейке Silent Hill 2 предыстория Пирамидоголового

В ремейке Silent Hill 2 не будет предыстории Пирамидоголового
Konami опровергла информацию о том, что в Silent Hill 2 Remake якобы появится предыстория Пирамидоголового в неком геймплейно виде.
Подобное упоминание возникло на странице игры на сайте Best Buy — но оказалось, что это была ошибка. Судя по всему, кто-то неправильно воспринял старую цитату дизайнера Масахиро Ито и поместил её в описание новинки.
В оригинале автор просто упоминал о возвращении монстра и его связи с главным героем, Джеймсом Сандерлендом. К тому же в прошлом создатели ремейка из Bloober Team упоминали, что хотят сохранить верность первоисточнику, а идея с Пирамидоголовым нарушала бы его концепцию.
Сам ремейк Silent Hill 2 разрабатывают для PC и PS5, причём фанатов могут ждать и новые версии других игр серии.
Ещё недавно состоялся запуск интерактивной Silent Hill: Ascension, которая разочаровала игроков и вызвала поток насмешек в сторону авторов — тем даже пришлось на время отключать игровой чат во время трансляции новинки.