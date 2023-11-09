СМИ о видеоиграх попали в перечень «околоигровых сервисов»

Минцифры включило СМИ о видеоиграх и сервисы по созданию портфолио в список иностранных сервисов и программного обеспечения и их потенциальных российских аналогов. Так, там оказались DTF, iXBT.games и фотобанк «Лори». Об этом сообщает «Коммерсант».

Помимо продуктов, относящихся непосредственно к разработке и дистрибуции видеоигр, в документе упомянуты и «околоигровые сервисы». К ним причислены онлайн-медиа, публикующие новости игровой индустрии и обзоры на игры. Среди них — DTF, GameGuru и iXBT.games.

Кроме того, к «околоигровым сервисам» отнесены фотобанк «Лори» и сайты онлайн-портфолио Portfolios и PhotoPR.

В Минцифры пояснили, что в перечень включены «разработанные российскими разработчиками и закрывающие определенные направления IT-ландшафта». Однако представители всех трех сервисов сообщили изданию, что не знали об их включении в перечень, а также не подавали соответствующие заявки.

По словам экспертов, список составлялся «не с целью предоставления льгот или преференций, а для определения потенциальных последствий блокировки "внешнего" интернета и векторов развития импортозамещения».