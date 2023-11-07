Insomniac подтвердили значение концовки "Человека-паука 2"

«Главным» Человеком-пауком во вселенной Insomniac действительно стал Майлз
Нарративный директор Marvel’s Spider-Man 2 Бен Арфманн и сценарист Бриттни Моррис в интервью порталу Gizmodo отметили, что «главным» Пауком во вселенной после новой игры выступает Майлз Моралес.
Многие фанаты и так подозревали, что дело обстоит именно данным образом — ведь про своеобразную «передачу эстафеты» напрямую говорят в финале нового «Паука». Но теперь появилось подтверждение данной гипотезы и от самих авторов.
Создатели изначально предполагали подобное развитие событий, поэтому акцент на Майлзе в итоге показался им уместным. По словам авторов, в сиквеле как раз и показана эволюция последнего — в начале истории он не может разобраться в своей жизни, но под конец сюжета всё меняется.
Майлз становится героем, который не только вынужден спасать город, но и помогать Питеру — тот из-за симбиота не справляется со своими обязанностями.
Как именно расстановка сил между персонажами скажется на геймплее потенциальной третьей части — непонятно. Но вряд ли дальнейшая история совсем обойдётся без Питера Паркера.
Может быть за Паркера пользователи смогут поиграть в потенциальных DLC, слухи и предположения о которых уже некоторое время ходят в сети.
Недавно, кстати, Marvel’s Spider-Man 2 получила свежий патч и опустилась на третье место в свежем топе розницы Британии