Insomniac подтвердили значение концовки "Человека-паука 2"

Нарративный директор Marvel’s Spider-Man 2 Бен Арфманн и сценарист Бриттни Моррис в интервью порталу Gizmodo отметили, что «главным» Пауком во вселенной после новой игры выступает Майлз Моралес.

© Скриншот

Многие фанаты и так подозревали, что дело обстоит именно данным образом — ведь про своеобразную «передачу эстафеты» напрямую говорят в финале нового «Паука». Но теперь появилось подтверждение данной гипотезы и от самих авторов.

Создатели изначально предполагали подобное развитие событий, поэтому акцент на Майлзе в итоге показался им уместным. По словам авторов, в сиквеле как раз и показана эволюция последнего — в начале истории он не может разобраться в своей жизни, но под конец сюжета всё меняется.

Майлз становится героем, который не только вынужден спасать город, но и помогать Питеру — тот из-за симбиота не справляется со своими обязанностями.

Как именно расстановка сил между персонажами скажется на геймплее потенциальной третьей части — непонятно. Но вряд ли дальнейшая история совсем обойдётся без Питера Паркера.

Может быть за Паркера пользователи смогут поиграть в потенциальных DLC, слухи и предположения о которых уже некоторое время ходят в сети.