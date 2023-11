В рецензиях Like a Dragon Gaiden хвалят сюжет и ругают продолжительность

В сети появились обзоры Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name от критиков, которые оказались положительными — но без сильных восторгов.

© Скриншот

На данный момент история, которая повествует о приключениях Кирью между Yakuza 6: The Song of Life и Yakuza: Like a Dragon, получила 79 баллов на Metacritic по мотивам 43 рецензий на PS5. Такая же ситуация у новинки и на OpenCritic.

Видео дня

В положительных рецензиях отмечают, что игре за пять доступных глав удаётся рассказать захватывающую историю и при этом успешно напомнить о всех событиях из прошлого главного героя. Эта игра вряд ли рассчитана на новичков серии (хотя есть и такое мнение), но у фанатов она точно вызовет ностальгию.

Положительная оценка сюжета вообще часто проскальзывает в большинстве отзывов, причём некоторые назвали местный сценарий «одной из лучших историй» в серии. Кроме того, игра подогревает интерес к Like a Dragon: Infinite Wealth, где тоже появится герой.

Like a Dragon Gaiden не привносит для серии чего-то кардинально нового, но зато любителей будет ждать много элементов, которые и раньше работали хорошо — вроде увлекательных боёв и многочисленных мини-игр.

Самым популярным минусом, который упоминают почти везде, стала продолжительность игры — она оказалась довольно короткой, особенно по сравнению с «большими» проектами франшизы.

Кроме того, отдельные критики посчитали, что местный сюжет уступает предыдущим частям, в особенности Yakuza Kiwami 2. Среди негативных черт называют и то самое отсутствие новизны, хотя при этом авторы текстов отмечают бессмысленность поиска чего-то кардинально нового в этой «интерлюдии».

Некоторые рецензенты добавили, что умеренно заинтересованные в серии игроки могут пропустить Like a Dragon Gaiden и дождаться новой «полноценной» части.

Релиз Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name намечен на 9 ноября для PC, PlayStation и Xbox (и в Game Pass). При этом английский дубляж новинка получит уже после релиза.