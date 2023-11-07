Epic Games Store до сих пор не приносит прибыли

По информации издания The Verge, цифровой магазин Epic Games Store всё ещё не приносит Epic Games прибыли. По словам генерального директора Epic Games Store Стива Эллисона, компания намерена исправить это в скором времени.

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Epic Games запустила свой магазин в декабре 2018 года в качестве конкурента Steam от Valve. Стремясь занять долю рынка, Epic Games предложила производителям игр более щедрое распределение доходов, чем Steam: 88% от продаж игр достаётся разработчикам, а всего 12% — Epic Games.