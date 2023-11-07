Alienware представила 5-метровую клавиатуру и гигантскую мышь

Компания Alienware, известная своими инновационными решениями в области игровых ноутбуков, представила клавиатуру и мышь, которые в буквальном смысле слова «вышли за рамки».

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Игровая клавиатура AW420K и мышь AW720M отличаются гигантскими размерами — длина клавиатуры достигает пяти метров, а вес одной клавиши «пробел» превышает 9 кг.

Несмотря на свои внушительные размеры, новинки являются полностью функциональными и даже были испытаны в деле — профессиональная киберспортивная команда Team Liquid протестировала их в популярной игре Dota 2.

Для управления «монстрами» потребовалось скоординированное усилие всей пятерки игроков: трое управляли мышью, а двое — клавиатурой.

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Создание этих уникальных аксессуаров заняло у специалистов Alienware всего три дня, большинство компонентов были напечатаны на 3D-принтере.