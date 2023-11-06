Microsoft выпустит нейросеть для создания миров, квестов и персонажей в видеоиграх

Microsoft работает над специальной технологией, которая позволит создавать сюжеты, персонажей, квесты, диалоги, миры и другой контент с использованием искусственного интеллекта (ИИ). Об этом корпорация объявила в пресс-релизе, отметив, что разработка ведётся совместно с компанией Inworld.

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В рамках «многолетнего сотрудничества» компании выпустят вспомогательный ИИ, который поможет разработчикам при создании разнообразного контента и последующей его интеграции в свои игры. Речь идёт в том числе о проектировании движка для генерации персонажей, который можно будет использовать вместе с другими инструментами.