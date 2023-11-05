Sega анонсировала свою первую «Суперигру»

Sega разрабатывает некую «Суперигру» (Super Game), релиз которой ожидается в 2026 году. Об этом сообщает издание Video Games Chronicle (VGC), ссылаясь на слова президента японской игровой компании Юкио Сугино.

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Sega позиционирует проект как сборник связанных крупнобюджетных (ААА) игр, которые задействуют широкий спектр технологий компании. Ожидается, что «Суперигра» «выйдет за рамки традиционных видеоигр».

«Чтобы достичь этой цели и вывести бизнес на новый уровень, мы проводим исследования и создаем новые технологии для «Суперигры», крупной игры, которая запустится во всем мире до конца марта 2026 года», – заявил президент Sega Юкио Сугино.

Известно, что разработка «Суперигры» началась в 2021 году. За пять лет Sega намерена инвестировать в проект около $882 млн.