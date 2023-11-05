Стало известно о производственных проблемах самой реалистичной гоночной игры

Релиз гоночной игры Assetto Corsa 2 от итальянской студии Kunos Simulazioni перенесен на лето 2024 года. Сообщение об этом появилось на сайте Digital Bros.

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Assetto Corsa 2 – это сиквел одноименной гоночной игры, вышедшей в 2013 году. Оригинальная Assetto Corsa известна тем, что обладает очень реалистичными моделями автомобилей и трасс, а также правдоподобной физикой.

Assetto Corsa 2 разрабатывается на движке Unreal Engine 5. Изначально релиз игры ожидался весной 2024 года. В качестве причины переноса выхода новинки издатель 505 Games назвал занятость разработчиков.

Студия Kunos Simulazioni полностью увлечена созданием дополнения 2024 GT World Challenge Pack для Assetto Corsa Competizione. Ожидается, что в это дополнение войдет 24-часовой заезд на трассе Нюрбургринг.