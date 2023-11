Сетевую The Last of Us не стали отменять

Геймдиректор сетевой The Last of Us Винит Агарвал выложил в соцсети X (ранее Twitter) новый пост. В нём разработчик заявил, что «всё ещё работает над «той игрой».

Сообщение сотрудника Naughty Dog связано со слухами, что мультиплеерную игру по The Last of Us отменили. Напомним, в октябре журналисты сообщили, что студия заморозила разработку тайтла — спустя время проект покинул ведущий дизайнер монетизации.

Агарвал числится сотрудником Naughty Dog с 2014 года. В июне 2022 года он поделился, что трудится над мультиплеерной The Last of Us. Судя из его поста, разработка тайтла до сих пор продолжается и его не отменили.