В Steam начали продавать бесплатную игру по «Матрице»

В цифровом магазине Steam начали продавать игру Matrix World, которая является урезанной версией бесплатной The Matrix Awakens. При этом студия, указанная в Steam, не имеет никакого отношения к разработчикам оригинального проекта, сообщает портал VGTimes.

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The Matrix Awakens — это бесплатная компьютерная игра с открытым миром, созданная для демонстрации возможностей движка Unreal Engine 5 в 2021 году студией Epic Games в партнерстве с Warner Bros. Pictures и другими компаниями. Она выходила на Xbox Series X/S и PlayStation 5. Позднее страницы игры из цифровых магазинов были удалены, а энтузиасты воссоздали проект на ПК, используя бесплатные инструменты Unreal Engine 5.

Теперь неизвестная студия Netlex создала страницу игры Matrix World в Steam и продает ее за 710 руб. Судя по всему, подделку даже кто-то купил, на что указывают 9 опубликованных комментариев. При этом разработчиком игры вместе с Netlex указана компания Epic Games.

Как такой проект прошел модерацию Steam, неизвестно. Epic Games пока никак не комментировала появление в Steam игры Matrix World.