Blizzard выпустила первое расширение для Diablo IV с «невиданным ранее классом»
Студия Blizzard выпустила первое и крупное расширение для Diablo IV под названием «Сосуд ненависти». Расширение введёт «совершенно новый класс», которого никогда ещё не было в игре.
Подробностей по этому поводу мало.
Известно, в основном от инсайдеров, что действие развернётся в регионе под названием Наханту и «будет вращаться вокруг судьбы Мефисто и его планов на Санктуарий».
Появятся новые датамайны («раскопки» данных), предлагающие новые цепочки заданий, новое снаряжение и высокоуровневые активности, новый класс под названием «Рождённый духом», а также систему наёмников, позволяющую вводить в игру NPC-персонажей, которые не находятся под контролем геймера, сражаться вместе с главным героем.
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