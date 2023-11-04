Blizzard выпустила первое расширение для Diablo IV с «невиданным ранее классом»

Студия Blizzard выпустила первое и крупное расширение для Diablo IV под названием «Сосуд ненависти». Расширение введёт «совершенно новый класс», которого никогда ещё не было в игре.

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Подробностей по этому поводу мало.

Известно, в основном от инсайдеров, что действие развернётся в регионе под названием Наханту и «будет вращаться вокруг судьбы Мефисто и его планов на Санктуарий».